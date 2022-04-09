Мини-футбол. Чемпионат России. 17-й тур. «Торпедо» сыграет с «Синарой», «Тюмень» встретится с «Норильским никелем» и другие матчи

Теги чемпионат России Синара Газпром-Югра Норильский никель Тюмень результаты мини-футбол Новая генерация КПРФ Ухта Торпедо Мини-футбол

9-10 апреля пройдут матчи 17-го тура чемпионата России по мини-футболу. «Торпедо» сыграет с «Синарой», «Тюмень» встретится с «Норильским никелем».

Чемпионат России по мини-футболу

Париматч Суперлига

16-й тур 

Первые матчи

9 апреля

Ухта – Газпром-Югра – 15.00

 

Новая генерация – КПРФ – 16.00

 

Торпедо – Синара – 16.00

 

Тюмень – Норильский никель – 17.00

 

Вторые матчи

10 апреля

Торпедо – Синара – 15.00

 

Ухта – Газпром-Югра – 15.00

 

Новая генерация – КПРФ – 16.00

 

Тюмень – Норильский никель – 18.00

 

Турнирное положениеСинара – 57 очков (28 игр), Торпедо – 54 (28), Тюмень – 50 (28), Норильский никель – 46 (28), КПРФ – 45 (28), Газпром-Югра – 36 (28), Ухта – 33 (30), Динамо Самара – 25 (30), Новая генерация – 16 (28).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные