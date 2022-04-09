Мини-футбол. Чемпионат России. 17-й тур. «Торпедо» сыграет с «Синарой», «Тюмень» встретится с «Норильским никелем» и другие матчи

9-10 апреля пройдут матчи 17-го тура чемпионата России по мини-футболу. «Торпедо» сыграет с «Синарой», «Тюмень» встретится с «Норильским никелем».
Чемпионат России по мини-футболу
Париматч Суперлига
16-й тур
Первые матчи
9 апреля
Ухта – Газпром-Югра – 15.00
Новая генерация – КПРФ – 16.00
Торпедо – Синара – 16.00
Тюмень – Норильский никель – 17.00
Вторые матчи
10 апреля
Торпедо – Синара – 15.00
Ухта – Газпром-Югра – 15.00
Новая генерация – КПРФ – 16.00
Тюмень – Норильский никель – 18.00
Турнирное положение: Синара – 57 очков (28 игр), Торпедо – 54 (28), Тюмень – 50 (28), Норильский никель – 46 (28), КПРФ – 45 (28), Газпром-Югра – 36 (28), Ухта – 33 (30), Динамо Самара – 25 (30), Новая генерация – 16 (28).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.