Мини-футбол. Чемпионат России. 16-й тур. «Синара» сыграет с «Тюменью», «Ухта» встретится с КПРФ и другие матчи

2-3 апреля пройдут матчи 16-го тура чемпионата России по мини-футболу. «Синара» сыграет с «Тюменью», «Ухта» встретится с КПРФ.

Чемпионат России по мини-футболу

Париматч Суперлига

16-й тур

Первые матчи

2 апреля

Динамо Самара – Торпедо – отменен

Синара – Тюмень – 11.00

Норильский никель – Новая генерация – 13.00

КПРФ – Ухта – 14.00

Вторые матчи

3 апреля

Динамо Самара – Торпедо – отменен

Синара – Тюмень – 11.00

КПРФ – Ухта – 12.00

Норильский никель – Новая генерация – 13.00

Турнирное положение: Синара – 51 очко (26 игр), Тюмень – 50 (26), Торпедо – 48 (26), Норильский никель – 40 (26), КПРФ – 39 (26), Газпром-Югра – 36 (28), Ухта – 33 (28), Динамо Самара – 25 (28), Новая генерация – 16 (26).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.