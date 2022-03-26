Мини-футбол. Чемпионат России. 15-й тур. «Синара» встретится с «Новой генерацией», «Ухта» против «Норильского никеля», другие матчи

26-27 марта пройдут матчи 15-го тура чемпионата России по мини-футболу. «Синара» встретится с «Новой генерацией», «Ухта» против «Норильского никеля».

Чемпионат России по мини-футболу

Париматч Суперлига

15-й тур

Первые матчи

26 марта

Тюмень – Динамо Самара – 5:0 (техническое поражение)

Синара – Новая генерация – 11.00

Ухта – Норильский никель – 15.00

Газпром-Югра – КПРФ – 16.00

Вторые матчи

27 марта

Тюмень – Динамо Самара – 5:0 (техническое поражение)

Синара – Новая генерация – 11.00

Ухта – Норильский никель – 15.00

Газпром-Югра – КПРФ – 16.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Торпедо – 48 очков (26 игр), Синара – 45 (24), Тюмень – 44 (24), Норильский никель – 37 (24), КПРФ – 37 (24), Газпром-Югра – 34 (26), Ухта – 30 (26), Динамо Самара – 25 (26), Новая генерация – 16 (24).