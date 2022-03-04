Мини-футбол. Чемпионат России. 13-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Синарой», «Новая генерация» против «Торпедо», другие матчи

4-5 марта пройдут матчи 13 тура чемпионата России по мини-футболу. «Газпром-Югра» сыграет с «Синарой», «Новая генерация» против «Торпедо».
Чемпионат России по мини-футболу
Париматч Суперлига
13-й тур
Первые матчи
4 марта
Газпром-Югра – Синара – 16.00
Новая генерация – Торпедо – 19.00
5 марта
КПРФ – Норильский никель – 19.30
Вторые матчи
5 марта
Газпром-Югра – Синара – 16.00
Новая генерация – Торпедо – 17.00
6 марта
КПРФ – Норильский никель – 15.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Тюмень – 43 очка (22 игры), Синара – 38 (20), Торпедо – 38 (22), КПРФ – 34 (22), Норильский никель – 30 (20), Газпром-Югра – 29 (22), Динамо Самара – 25 (22), Ухта – 20 (20), Новая генерация – 9 (18).