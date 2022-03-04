Мини-футбол. Чемпионат России. 13-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Синарой», «Новая генерация» против «Торпедо», другие матчи

4-5 марта пройдут матчи 13 тура чемпионата России по мини-футболу. «Газпром-Югра» сыграет с «Синарой», «Новая генерация» против «Торпедо».

Чемпионат России по мини-футболу

Париматч Суперлига

13-й тур

Первые матчи

4 марта

Газпром-Югра – Синара – 16.00

Новая генерация – Торпедо – 19.00

5 марта

КПРФ – Норильский никель – 19.30

Вторые матчи

5 марта

Газпром-Югра – Синара – 16.00

Новая генерация – Торпедо – 17.00

6 марта

КПРФ – Норильский никель – 15.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Тюмень – 43 очка (22 игры), Синара – 38 (20), Торпедо – 38 (22), КПРФ – 34 (22), Норильский никель – 30 (20), Газпром-Югра – 29 (22), Динамо Самара – 25 (22), Ухта – 20 (20), Новая генерация – 9 (18).