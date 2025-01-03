Йоханнес Клэбо: «Сегодняшняя победа – заслуга смазчиков. У нас были очень хорошие лыжи»

Йоханнес Клэбо поблагодарил смазчиков лыж после победы на этапе «Тур де Ски».

Сегодня норвежский лыжник выиграл классический спринт в Валь-ди-Фьемме. Вторым стал его соотечественник Эвен Нортуг, третьим – швед Маркус Грате.

«У нас были очень хорошие лыжи. Сегодняшняя победа – заслуга смазчиков», – сказал Клэбо после финиша.

«От меня пахнет шампанским. Это дело рук Эвена.

Было круто сидеть до самого финиша, как на спуске», – приводит слова Клэбо VG.

После пяти этапов «Тур де Ски» Клэбо лидирует в общем зачете, опережая на 1 минуту 35 секунд ближайшего преследователя – шведа Эдвина Ангера.