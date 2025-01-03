Йоханнес Клэбо: «Сегодняшняя победа – заслуга смазчиков. У нас были очень хорошие лыжи»
Йоханнес Клэбо поблагодарил смазчиков лыж после победы на этапе «Тур де Ски».
Сегодня норвежский лыжник выиграл классический спринт в Валь-ди-Фьемме. Вторым стал его соотечественник Эвен Нортуг, третьим – швед Маркус Грате.
«У нас были очень хорошие лыжи. Сегодняшняя победа – заслуга смазчиков», – сказал Клэбо после финиша.
«От меня пахнет шампанским. Это дело рук Эвена.
Было круто сидеть до самого финиша, как на спуске», – приводит слова Клэбо VG.
После пяти этапов «Тур де Ски» Клэбо лидирует в общем зачете, опережая на 1 минуту 35 секунд ближайшего преследователя – шведа Эдвина Ангера.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: NRK
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