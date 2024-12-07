Клэбо о победе в спринте: «Было здорово вернуться. В прологе я чувствовал себя уставшим, но после раннего старта немного очнулся»
Йоханнес Клэбо оценил свое возвращение на Кубок мира после болезни.
Сегодня норвежский лыжник выиграл спринт свободным стилем на этапе в Лиллехаммере. Ранее он пропустил несколько гонок Кубка мира из-за простуды.
«Я слегка приболел после Руки, поэтому не смог выступать в прошлое воскресенье. Мне пришлось подождать еще один день.
Рад, что выдался дополнительный день отдыха и, надеюсь, до конца сезона я смогу выкладываться на полную.
В прологе [спринта] я чувствовал себя довольно уставшим, но после раннего старта я немного очнулся. Было здорово вернуться.
Планирую бежать гонку завтра, но посмотрим, каким будет самочувствие после сегодняшнего дня», – сказал пятикратный олимпийский чемпион Клэбо.
8 декабря на этапе в Лиллехаммере пройдет скиатлон.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: FIS
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости