Клэбо о победе в спринте: «Было здорово вернуться. В прологе я чувствовал себя уставшим, но после раннего старта немного очнулся»

Йоханнес Клэбо оценил свое возвращение на Кубок мира после болезни.

Сегодня норвежский лыжник выиграл спринт свободным стилем на этапе в Лиллехаммере. Ранее он пропустил несколько гонок Кубка мира из-за простуды.

«Я слегка приболел после Руки, поэтому не смог выступать в прошлое воскресенье. Мне пришлось подождать еще один день.

Рад, что выдался дополнительный день отдыха и, надеюсь, до конца сезона я смогу выкладываться на полную.

В прологе [спринта] я чувствовал себя довольно уставшим, но после раннего старта я немного очнулся. Было здорово вернуться.

Планирую бежать гонку завтра, но посмотрим, каким будет самочувствие после сегодняшнего дня», – сказал пятикратный олимпийский чемпион Клэбо .

8 декабря на этапе в Лиллехаммере пройдет скиатлон.