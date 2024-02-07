Виталий Мутко: «Повторить Сочи-2014 в организационном плане будет нереально. Все признали, что это были лучшие Игры в истории»
Виталий Мутко заявил, что участники Сочи-2014 были в восторге от организации Игр.
– Вы сказали, что начало Олимпиады сложилось не очень, а потом начался фестиваль – медали, победы, герои. Вся страна была в восторге, все стояли на ушах, каждый день был как огромный праздник. Можете вспомнить свои ощущения?
– Я постоянно был в процессе, вставал в семь утра – и поехали. Помимо спортсменов, мы отвечали за само проведение Игр. Собирались в штабе, рассматривали предыдущий день и соревновательный план нового дня.
Потом ехали уже на международные встречи. Все-таки в тот момент в Сочи было 2800 спортсменов из 88 стран, много было делегаций, министров спорта.
Мы каждой стране, которая этого хотела, предоставляли Дома дружбы. Встречи с международными федерациями – это политическая работа. Здесь были президенты федераций, члены МОК.
Во второй половине дня начинались квалификации, соревнования. Вечером заезжал в Олимпийскую деревню, пил чай с теми, кто завтра выступает. Кого-то, наоборот, надо было оградить, чтобы его никто не трогал. В час-два ночи – отбой. На эйфорию и празднования времени не оставалось.
Было давление, руководители спрашивали: «Где медали?», ха-ха. Но на самом деле, если не считать Антона Шипулина, лыж и биатлона, где мы действительно на что-то рассчитывали, я понимал, что серьезные медали будут с 12-го числа. И мы рассчитывали на медаль в командном фигурном катании.
– Эта вся ситуация с медалями держала до заключительного дня Олимпиады? Или в какой-то момент внутри тумблер щелкнул – и вы уже понимали, что руководство страны точно по голове не даст, все нормально, можно расслабиться?
– Нет, конечно. Олимпиада заканчивается, когда ты провожаешь последних спортсменов. У нас в самом начале были «наезды»: то не так, это не так. Мол, мы к каким-то категориям людей относимся не так, как надо.
Важно было, чтобы спортсмены заехали. И когда они и тренеры заехали, увидели материальную базу, условия проживания, близость к спортивным сооружениям, две деревни, горный кластер, то поняли, на каком организационно высоком уровне это все было сделано.
Они увидели гостеприимство людей, сочинцев, жителей России, болельщиков – все были в восторге. Мы видели реакцию спортсменов, их оценки. Все признали, что это были лучшие Игры в истории.
Многие спортсмены были на трех-четырех Олимпиадах – и такого не видели. И не думаю, что еще скоро увидят. Я посетил много подобных турниров, и, возможно, в организационном плане повторить Сочи-2014 будет нереально, – сказал бывший министр спорта России.
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