Виталий Мутко: «Повторить Сочи-2014 в организационном плане будет нереально. Все признали, что это были лучшие Игры в истории»

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Виталий Мутко заявил, что участники Сочи-2014 были в восторге от организации Игр.

– Вы сказали, что начало Олимпиады сложилось не очень, а потом начался фестиваль – медали, победы, герои. Вся страна была в восторге, все стояли на ушах, каждый день был как огромный праздник. Можете вспомнить свои ощущения?

– Я постоянно был в процессе, вставал в семь утра – и поехали. Помимо спортсменов, мы отвечали за само проведение Игр. Собирались в штабе, рассматривали предыдущий день и соревновательный план нового дня.

Потом ехали уже на международные встречи. Все-таки в тот момент в Сочи было 2800 спортсменов из 88 стран, много было делегаций, министров спорта.

Мы каждой стране, которая этого хотела, предоставляли Дома дружбы. Встречи с международными федерациями – это политическая работа. Здесь были президенты федераций, члены МОК.

Во второй половине дня начинались квалификации, соревнования. Вечером заезжал в Олимпийскую деревню, пил чай с теми, кто завтра выступает. Кого-то, наоборот, надо было оградить, чтобы его никто не трогал. В час-два ночи – отбой. На эйфорию и празднования времени не оставалось.

Было давление, руководители спрашивали: «Где медали?», ха-ха. Но на самом деле, если не считать Антона Шипулина, лыж и биатлона, где мы действительно на что-то рассчитывали, я понимал, что серьезные медали будут с 12-го числа. И мы рассчитывали на медаль в командном фигурном катании.

– Эта вся ситуация с медалями держала до заключительного дня Олимпиады? Или в какой-то момент внутри тумблер щелкнул – и вы уже понимали, что руководство страны точно по голове не даст, все нормально, можно расслабиться?

– Нет, конечно. Олимпиада заканчивается, когда ты провожаешь последних спортсменов. У нас в самом начале были «наезды»: то не так, это не так. Мол, мы к каким-то категориям людей относимся не так, как надо.

Важно было, чтобы спортсмены заехали. И когда они и тренеры заехали, увидели материальную базу, условия проживания, близость к спортивным сооружениям, две деревни, горный кластер, то поняли, на каком организационно высоком уровне это все было сделано.

Они увидели гостеприимство людей, сочинцев, жителей России, болельщиков – все были в восторге. Мы видели реакцию спортсменов, их оценки. Все признали, что это были лучшие Игры в истории.

Многие спортсмены были на трех-четырех Олимпиадах – и такого не видели. И не думаю, что еще скоро увидят. Я посетил много подобных турниров, и, возможно, в организационном плане повторить Сочи-2014 будет нереально, – сказал бывший министр спорта России. 

Как Сочи получил Олимпиаду-2014, когда в это никто не верил? Детальный рассказ изнутри

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54 комментария
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Это правда нереально. Ни одна страна в здравом уме не будет тратить столько бюджетных денег на показуху
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Больше не организовать так никому дырку в стене. Схему спалили. И не какой другой стране, столько денег выдернуть из бюджета тоже не получится.
Остаётся только надеяться, что сотни гуманитарных колонн, уходящих вечно куда то, кому-то, туда... И деньги которые вечно хапают из бюджета типа на красоту, когда нибудь добирутся до Магадана, Якутии, Смоленска...
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Конечно повторить невозможно будет. Сколько вы там денег своровали на строительстве пиндосам и европейцам даже не снилось.
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Вставал в семь утра ! Е&*& подвиг
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Ответ Заборостроитель
Всплыл, а я думал он где-нибудь на Канарах, на дно залёг
он бы и хотел залечь, да не может, всплывает постоянно
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Почему не повторить? Вон Катар настроил себе в стране стадионов на миллиарды долларов, которые теперь непонятно для чего нужны. В Сочи аналогичная история
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После каждых ОИ такое говорят, кто же скажет, что мы провели соревнования хуже, чем предыдущие.
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-1
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стоимость БАК 5.2 млрд долларов, стоимость олимпиады в Сочи 48 млрд. БАК способствовал появлению интернета, огромное вклад в понимание физики частиц, привлечение тысяч лучших ученых в Швейцарию. Олимпиада в Сочи - ностальгия, допинговые скандалы и инфраструктура, часть из которой не эксплуатируется и гниет, часть эксплуатируется в убыток.
+12
0
+12
Он прав, повторить такую аферу не удастся.
+15
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+11
Ответ Ебздрогыч
Это правда нереально. Ни одна страна в здравом уме не будет тратить столько бюджетных денег на показуху
и на допинг.
Продолжаем оборачиваться назад, но вперёд не смотрим. Евро 2008, ЧМ по хоккею 2008, МЧМ 2011. Уже 20 лет скоро пройдёт...
+19
-8
+11
Кто эти все? Я например прекрасно помню открытие Лондона, и сколько там крутых отсылок было к поп-культуре британской.
+12
-3
+9
Кто все?
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-6
+9
С прошлым всё понятно. А что с будущим?
+10
-2
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Про каждые Игры (как и про ЧМ по футболу) говорят, что они лучшие в истории :)
+10
-2
+8
Видимо, после 2014 года путин запретил опросы по поводу лучших игр
+8
0
+8
Ответ KristinaL
Кто все?
Лукашенко например, мало? Ну вот Ким Чен Ын ещё
+11
-3
+8
Эти все с нами в одной комнате?
+8
-1
+7
За такие деньги можно было игры провести в космосе - естественно никто не позволит себе так обокрасть свою страну.
+9
-3
+6
Ага, а Виталя лучший министр в истории.
+6
0
+6
Помнится, как н.михалков восхищался, комментируя игры вроде бы Ванкувера. Сейчас у него другие речи...
+6
0
+6
Олимпиада в Сочи - самый позорный продут за всю историю спорта. Столько подстав не было никогда. Один Витя Ан чего стоит. Там еще и американцы были...
+7
-1
+6
Ответ ks-1993
ну их церемония была скучной как раз из-за постоянных песен, в Сочи было больше шоу с разнообразием
Да, согласен. Королева, прыгающая с парашютом на стадион в компании Джеймса Бонда, действительно скучновато.
+7
-2
+5
Всплыл, а я думал он где-нибудь на Канарах, на дно залёг
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0
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Ответ ks-1993
ещё раз я про песни , которых было с перебором
Когда весь стадион в Лондоне в 2012 г. пел хором Hey Jude вместе с сэром Полом Маккартни тоже было очень круто. Ценить свое - это правильно, но нужно уметь признавать и успехи других
+4
0
+4
Мне Китай летний очень запомнилось открытие.
+4
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Герои Мочи и Допинга 3!
+3
0
+3
Игры действительно были замечательные. Поэтому вдвойне обидно, что потом взяли и все обосрали.
+3
0
+3
Ай молодца, только что это звание даёт? Опять мы самые особенные? Что с нами не так, что за комплексы?
+4
-1
+3
Мутько🤮
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0
+2
Ответ KristinaL
Вставал в семь утра ! Е&*& подвиг
И до обеда поди пахал, и так каждый день, три дня в неделю. Тяжёлое было время.
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0
+2
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