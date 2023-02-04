«Гонка звезд». Команда Ардашева победила, команда Белова – 2-я команда Легкова – 4-я, Черезов и Журова выбыли в полуфинале
Команда Сергея Ардашева одержала победу в лыжной «Гонке звезд» в Москве.
Лыжные гонки
«Матч ТВ Гонка звезд»
Москва, Россия
Командный спринт, свободный стиль
Финал
1. Сергей Ардашев – Егор Тивиков – 7.35,6
2. Евгений Белов – Тихон Березовский – 1,28
3. Сергей Турышев – Захар Карташкин – 6,85
4. Александр Легков – Елизавета Осипова – 11,21
5. Алексей Петухов – Ева Погосян – 11,42
6. Николай Болотов – Дмитрий Косенко – 11,71
7. Михаил Девятьяров-младший – Иван Калин – 11,89
8. Анастасия Доценко – Давид Мартиросян – 12,94
9. Дмитрий Ляшенко – Дмитрий Годовиков – 20,65
10. Александр Панжинский – Анна Максимова
Команды Ивана Черезова, Светланы Журовой, Евгения Дементьева, Максима Вылегжанина, Александра Бессмертных и Натальи Матвеевой выбыли в полуфинале.
ПРИМЕЧАНИЕ: всего участвовали 30 команд, каждую из которых представляли по два человека – юный и звездный спортсмены.
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