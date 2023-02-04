«Гонка звезд». Команда Ардашева победила, команда Белова – 2-я команда Легкова – 4-я, Черезов и Журова выбыли в полуфинале

Команда Сергея Ардашева одержала победу в лыжной «Гонке звезд» в Москве.

Лыжные гонки

«Матч ТВ Гонка звезд»

Москва, Россия

Командный спринт, свободный стиль

Финал

1. Сергей Ардашев – Егор Тивиков – 7.35,6

2. Евгений Белов – Тихон Березовский – 1,28

3. Сергей Турышев – Захар Карташкин – 6,85

4. Александр Легков – Елизавета Осипова – 11,21

5. Алексей Петухов – Ева Погосян – 11,42

6. Николай Болотов – Дмитрий Косенко – 11,71

7. Михаил Девятьяров-младший – Иван Калин – 11,89

8. Анастасия Доценко – Давид Мартиросян – 12,94

9. Дмитрий Ляшенко – Дмитрий Годовиков – 20,65

10. Александр Панжинский – Анна Максимова

Команды Ивана Черезова, Светланы Журовой, Евгения Дементьева, Максима Вылегжанина, Александра Бессмертных и Натальи Матвеевой выбыли в полуфинале.

ПРИМЕЧАНИЕ: всего участвовали 30 команд, каждую из которых представляли по два человека – юный и звездный спортсмены.