«Под раздачу попал не только я, но и близкие, которые стали получать унизительные оскорбления». Лыжник Гонтарь о слухах про его украинское гражданство

Российский лыжник Валерий Гонтарь рассказал об оскорблениях в свой адрес на фоне слухов о получении им украинского гражданства.

Сам Гонтарь ранее опровергал эту информацию.

«Я бы не стал ничего говорить на эту тему, но под раздачу попал не только я, но и близкие мне люди, которые тоже стали получать негативные, унизительные оскорбления.

Поэтому я и решил опровергнуть появившуюся информацию, чтобы близким мне людям не высказывали претензий.

У меня есть сестра, она живет в России, и в социальных сетях ее заваливали неприятными сообщениями», – рассказал Гонтарь.

«Какие-то загадочные люди писали, что на кол меня посадят». Российский лыжник Гонтарь опроверг слухи о переходе в сборную Украины