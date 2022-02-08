Норвежский лыжник Клэбо выиграл второй подряд спринт на Олимпиадах и четвертый – на главных стартах

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выиграл личный спринт на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Для него это второе подряд золото зимних Игр в данном виде программы, ранее он также становился лучшим в Пхенчхане-2018.

Также норвежец побеждал в спринте на двух последних чемпионатах мира – в Зеефельде-2019 и Оберстдорфе-2021.

Аналогичная статистика у Клэбо будет и в командных спринтах, если он выиграет золото в Пекине 16 февраля.

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