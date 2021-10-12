Александр Большунов упал с велосипеда весной и испытывал проблемы с ахиллами при подготовке к сезону («Матч ТВ»)

Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов испытывал проблемы с ахилловым сухожилием во время подготовки к новому сезону.

По информации журналиста «Матч ТВ» Сергея Лисина, сложности возникли из-за нагрузок. Также сообщается, что весной Большунов упал с велосипеда, и это повлияло на его подготовку в мае и июне.

На этой неделе Большунов перенес операцию на верхней челюсти из-за проблем с кистой, возникшей из-за неправильно сделанной пломбы нервного канала зуба.

«Если рассматривать проблемы Большунова в этот весенне-летний период подготовки через призму его мотивации, то все становится понятно. Форс-мажором было лишь падение на вело, а вот ахиллы – следствие нагрузки.

Что же до проблем с зубом, то это, скорее, следствие нежелания брать паузу на лечение, потому что нужно было наверстывать упущенное ранее.

Зубы у зимников вообще слабое место: постоянные температурные перепады – то холод на тренировке и гонке, то тепло в помещении – приводят к тому, что зубные нервы дают о себе знать, это не какой-то необычный, редкий случай.

Возможно, Александр думал, что пройдет само. Он даже отказался пить антибиотики. Но не прошло», – написал Лисин.

Как дела у Большунова? За лето успел все: женился, залечил травму, сходил к Урганту и выиграл гонку на роллерах