Глава Российской федерации стрельбы из лука Манханов выдвинут в исполнительный совет World Archery
Россиянин Манханов выдвинут в исполнительный совет World Archery.
Зоригто Манханов – президент Российской федерации стрельбы из лука.
Выборный конгресс World Archery пройдет с 2 по 3 сентября в южнокорейском Кванджу.
Помимо Манханова, на три места в исполнительном совете Международной федерации стрельбы из лука претендуют еще 10 кандидатов.
Россиянка Мария Ларькина является одним из трех претендентов на место в судейском комитете World Archery, всего в составе две вакансии.
Сейчас россиянин Владимир Ешеев является членом исполнительного совета World Archery, Наталья Авдеева входит в комитет спортсменов.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости