Глава Российской федерации стрельбы из лука Манханов выдвинут в исполнительный совет World Archery

Россиянин Манханов выдвинут в исполнительный совет World Archery.

Зоригто Манханов – президент Российской федерации стрельбы из лука.

Выборный конгресс World Archery пройдет с 2 по 3 сентября в южнокорейском Кванджу.

Помимо Манханова, на три места в исполнительном совете Международной федерации стрельбы из лука претендуют еще 10 кандидатов.

Россиянка Мария Ларькина является одним из трех претендентов на место в судейском комитете World Archery, всего в составе две вакансии.

Сейчас россиянин Владимир Ешеев является членом исполнительного совета World Archery, Наталья Авдеева входит в комитет спортсменов.