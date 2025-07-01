Стрельба. Чемпионат Европы среди юниоров. Голубев и Тонких взяли золото в миксте в дисциплине скит
Россияне Голубев и Тонких победили на юниорском чемпионате Европы по стрельбе.
Соревнования проходят в греческой Малакасе. Российские спортсмены допущены в нейтральном статусе.
Дуэт Павла Голубева и Дианы Тонких взял золото в дисциплине скит, одолев в финале пару из Кипра.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости