Стрельба. Чемпионат Европы среди юниоров. Голубев и Тонких взяли золото в миксте в дисциплине скит

Россияне Голубев и Тонких победили на юниорском чемпионате Европы по стрельбе.

Соревнования проходят в греческой Малакасе. Российские спортсмены допущены в нейтральном статусе. Дуэт Павла Голубева и Дианы Тонких взял золото в дисциплине скит, одолев в финале пару из Кипра.