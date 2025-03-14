Анфиса Чехова: «Я мечтала выиграть Олимпиаду в стрельбе из лука. Единственный вид спорта, который мне нравится»

Анфиса Чехова призналась, что мечтала выиграть Олимпиаду в стрельбе из лука.

Российская телеведущая и актриса ответила, в частности, на вопрос об отношении к Олимпийским играм.

«Конечно, я слежу за Олимпиадами, если там участвует Россия. Если ее нет, то зачем вообще за ними следить?

Единственный вид спорта, который мне нравится, – это стрельба из лука. Я даже мечтала выиграть Олимпиаду в этом виде спорта», – сказала Чехова.