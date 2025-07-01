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Стрельба. Чемпионат Европы среди юниоров. Сапоненко взял золото в трапе, Косьмина – серебро, Самофалова – бронзу

Россиянин Иван Сапоненко взял золото на юниорском чемпионате Европы по стрельбе.

Соревнования проходят в греческом Малакасе. Российские спортсмены допущены в нейтральном статусе.

Сапоненко одержал победу в трапе в дисциплине «соло». В финале он победил Марко Мохилу из Словакии, бронзовыми призерами стали словак Тео Гесе и хорват Диего Дуниш. 

В этой же дисциплине у юниорок россиянка Александра Косьмина завоевала серебро, а Ксения Самофалова – бронзу. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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