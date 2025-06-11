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Россиянин Илья Марсов завоевал серебро этапа Кубка мира в Мюнхене в стрельбе из винтовки с трех позиций

Российский стрелок Илья Марсов взял серебро этапа Кубка мира в Мюнхене.

Марсов стал вторым в стрельбе из винтовки из трех позиций с расстояния 50 метров. Россиянин набрал в сумме 462 балла.

Победу одержал норвежец Йон-Германн Хегг (464,1), третье место занял чешский стрелок Иржи Привратский (452).

Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допускает спортсменов из России и Беларуси к участию в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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