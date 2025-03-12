Антон Аристархов: «Дикеч – классный мужик, величайший стрелок. Мне очень приятно выиграть финал именно у него»
Россиянин Антон Аристархов выиграл чемпионате Европы в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в упражнении «соло». В финальной перестрелке Аристархов со счетом 15:12 победил серебряного призера Олимпиады-2024 Юсуфа Дикеча.
– Это ваше седьмое золото чемпионата Европы, но первое после шестилетнего перерыва. Поделитесь своими эмоциями?
– Это была очень желанная медаль. Думал об этом долгое время, очень хотел вновь стать первым на чемпионате Европы. Был незакрытый гештальт. В Хорватии как-то все состыковалась, и я очень сильно рад этому.
– Ваше соперничество с Юсуфом Дикечем длится уже много лет?
– Да, конечно. В целом когда мы частенько выезжали, я часто с ним стрелялся. Его карьера продолжается уже очень давно, Юсуфу уже за 50 (1 января исполнилось 52 года). Опыт невероятный. В начале года мы стрелялись на небольшом турнире в Мюнхене. Два раза встречались в финале.
– Изменился ли он после своей широкой известности, которая настигла его после Игр-2024 в Париже?
– Мне сложно сказать. Но мы нормально общаемся, хороший человек. Я бы сказал, что классный мужик.
– Юсуф поздравил вас с победой?
– Да. Парой слов перекинулись с ним после финала. В свою очередь выразил ему уважение. Он величайший стрелок. Мне очень приятно выиграть финал именно у него. С сильным стрелком всегда интереснее соперничать. От этого победа становится намного ярче.
– Поделитесь ближайшими планами?
– В апреле мы поедем Кубок мира в Аргентину. На Кубках мира у меня не все так гладко. Пора бы достичь своих целей и выиграть его.
– На Кубке мира выступят все сильнейшие?
– Пока соперники неизвестны. Лететь далеко. Возможно, представители каких-то стран и откажутся от участия. Посмотрим, – сказал Аристархов.
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