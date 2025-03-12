Антон Аристархов: «Дикеч – классный мужик, величайший стрелок. Мне очень приятно выиграть финал именно у него»

Российский стрелок Аристархов заявил, что ему было приятно победить турка Дикеча.

Россиянин Антон Аристархов выиграл чемпионате Европы в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в упражнении «соло». В финальной перестрелке Аристархов со счетом 15:12 победил серебряного призера Олимпиады-2024 Юсуфа Дикеча.

– Это ваше седьмое золото чемпионата Европы, но первое после шестилетнего перерыва. Поделитесь своими эмоциями?

– Это была очень желанная медаль. Думал об этом долгое время, очень хотел вновь стать первым на чемпионате Европы. Был незакрытый гештальт. В Хорватии как-то все состыковалась, и я очень сильно рад этому.

– Ваше соперничество с Юсуфом Дикечем длится уже много лет?

– Да, конечно. В целом когда мы частенько выезжали, я часто с ним стрелялся. Его карьера продолжается уже очень давно, Юсуфу уже за 50 (1 января исполнилось 52 года). Опыт невероятный. В начале года мы стрелялись на небольшом турнире в Мюнхене. Два раза встречались в финале.

– Изменился ли он после своей широкой известности, которая настигла его после Игр-2024 в Париже?

– Мне сложно сказать. Но мы нормально общаемся, хороший человек. Я бы сказал, что классный мужик.

– Юсуф поздравил вас с победой?

– Да. Парой слов перекинулись с ним после финала. В свою очередь выразил ему уважение. Он величайший стрелок. Мне очень приятно выиграть финал именно у него. С сильным стрелком всегда интереснее соперничать. От этого победа становится намного ярче.

– Поделитесь ближайшими планами?

– В апреле мы поедем Кубок мира в Аргентину. На Кубках мира у меня не все так гладко. Пора бы достичь своих целей и выиграть его.

– На Кубке мира выступят все сильнейшие?

– Пока соперники неизвестны. Лететь далеко. Возможно, представители каких-то стран и откажутся от участия. Посмотрим, – сказал Аристархов.