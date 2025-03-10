Россиянин Илья Марсов завоевал серебро чемпионата Европы в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м
Россиянин Илья Марсов завоевал серебро чемпионата Европы по пулевой стрельбе.
Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
Пулевая стрельба
Чемпионат Европы
Осиек, Хорватия
Мужчины
Пневматическая винтовка, 10 м
1. Сергей Кулиш (Украина) – 252 балла
2. Илья Марсов (Россия) – 251,7
3. Миран Маричич (Хорватия) – 229,6
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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