World Archery рассмотрит вопрос допуска российских лучников на международные старты после Паралимпиады
World Archery обсудит допуск российских спортсменов на международные соревнования после Паралимпийских игр.
Об этом сообщил президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.
Паралимпиада в Париже завершится 8 сентября.
«Будем верить, учитывая сложную обстановку, но есть определенные сложности. Неизвестно, в каком статусе мы будем на соревнованиях.
Учитывая, что Олимпиаду мы пропустили, я потом разговаривал с генеральным секретарем федерации. Он ответил, что Паралимпиада закончится, и мы обсудим этот вопрос (по допуску). Он скажет, что нам надо делать, как писать, кому», – сказал Ешеев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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