Глава Российской федерации стрельбы из лука: «Наши спортсмены не будут участвовать в отборе на Олимпиаду. Желающих выступать без флага и гимна в сборной нет»

Российские лучники отказались от отбора на Олимпиаду-2024 в Париже.

Об этом ТАСС сообщил глава федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

«Наши спортсмены не будут участвовать в отборе на Олимпиаду. Желающих выступать без флага и гимна в сборной команде нет, тем более что у нас многие представляют ЦСКА и «Динамо».

Исполком федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, но они сами не проявили заинтересованности в поездке на », – сказал Ешеев.