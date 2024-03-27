Глава Российской федерации стрельбы из лука: «Наши спортсмены не будут участвовать в отборе на Олимпиаду. Желающих выступать без флага и гимна в сборной нет»

Теги стрельба из лука сборная России Владимир Ешеев сборная России жен Париж-2024 Российская федерация стрельбы из лука Стрельба

Российские лучники отказались от отбора на Олимпиаду-2024 в Париже.

Об этом ТАСС сообщил глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

«Наши спортсмены не будут участвовать в отборе на Олимпиаду. Желающих выступать без флага и гимна в сборной команде нет, тем более что у нас многие представляют ЦСКА и «Динамо».

Исполком федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, но они сами не проявили заинтересованности в поездке на Олимпиаду», – сказал Ешеев.

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10 комментариев
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А сами лучники в курсе заявления главы федерации ?
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Конечно, дело во флаге, а не в подготовке за свой счёт🤣
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а раньше почему не мешало?
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Глава Российской федерации стрельбы из лука
ФЕДЕРАЦИИ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА
))
чел не понимает
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Комментарий удален пользователем
Молодцы!
Бойкот Политолимпиаде-24!
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Так уж и сами?!
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Правильное решение
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Ответ Nightguest
Конечно, дело во флаге, а не в подготовке за свой счёт🤣
Опрос проводили?
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Ответ matwey.suhov
а раньше почему не мешало?
И сейчас бы не помешало.
Просто "мы русские без флага и гимна выступать не поедем" звучит как-будто даже гордо, в отличии от "сейчас условия и требования для выступлений стали унизительными для нас".
Вот и юзают более красивую отмазку)
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Ответ любое
Комментарий удален пользователем
Лучше поздно, чем никогда.
Выступление россиян на Олимпиаде – возможность зарвавшихся хозяев миропорядка для унижения граждан РФ.
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