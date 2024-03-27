Глава Российской федерации стрельбы из лука: «Наши спортсмены не будут участвовать в отборе на Олимпиаду. Желающих выступать без флага и гимна в сборной нет»
Российские лучники отказались от отбора на Олимпиаду-2024 в Париже.
Об этом ТАСС сообщил глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.
«Наши спортсмены не будут участвовать в отборе на Олимпиаду. Желающих выступать без флага и гимна в сборной команде нет, тем более что у нас многие представляют ЦСКА и «Динамо».
Исполком федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, но они сами не проявили заинтересованности в поездке на Олимпиаду», – сказал Ешеев.
ФЕДЕРАЦИИ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА
))
чел не понимает
Бойкот Политолимпиаде-24!
Просто "мы русские без флага и гимна выступать не поедем" звучит как-будто даже гордо, в отличии от "сейчас условия и требования для выступлений стали унизительными для нас".
Вот и юзают более красивую отмазку)
Выступление россиян на Олимпиаде – возможность зарвавшихся хозяев миропорядка для унижения граждан РФ.