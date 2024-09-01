Британская лучница Гринхэм стала первой беременной медалисткой Паралимпийских игр

Британская лучница Джоди Гринхэм стала первой беременной медалисткой Паралимпийских игр.

Об этом сообщает Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery ). 31 августа Гринхэм завоевала бронзу, соревнуясь на седьмом месяце беременности.

«Я знаю, что люди уже собирались посмотреть на меня и сказать: «О, молодец, тебе удалось это. Ты выступала беременной». Но я хотела большего.

Хотела показать, что я здесь для того, чтобы будучи беременной выигрывать медали. И я добилась своей цели, чему очень рада», – сказала 31-летняя Гринхэм.

😲 Фехтование на 7-м месяце беременности: египтянка рискнула – и ей пришлось оправдываться