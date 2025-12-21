Лучникам из России и Беларуси, не достигшим 21 года, разрешили выступать в командных соревнованиях на международных стартах

World Archery разрешила российским спортсменам до 21 года выступать в командах.

Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) разрешила всем российским и белорусским спортсменам, не достигшим 21 года, выступать в нейтральном статусе на своих турнирах, в том числе в соревнованиях команд.

Об этом сообщил глава Российской федерации стрельбы из лука (РФСЛ) Зоригто Манханов.

«Исполком утвердил рекомендацию Международного олимпийского комитета, разрешающую спортсменам в возрастной категории U21 и младше выступать на международных соревнованиях без ограничений, но под нейтральным статусом, без национальной символики (форма, флаг, гимн).

По данному вопросу уже получено пояснение от исполнительного директора Хуана Карлоса Хольгадо, что будут допускаться спортсмены ЦСКА и Динамо. Это заметный прогресс. Также наша молодежка сможет бороться в командных соревнованиях.

Квоты на Юношеские Олимпийские игры 2026 в Дакаре: российские спортсмены могут побороться за квоты для участия в этих соревнованиях. Ожидаем публикацию порядка распределения квот на ЮОИ-2026», – написал Манханов в телеграм-канале.