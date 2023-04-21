«Ждем письма от международной федерации, чтобы мы прислали им списки – кто где работает, кто учится, кто военнослужащий». Глава Российской федерации стрельбы из лука о допуске

В Российской федерации стрельбы из лука оценили новость о допуске к международным турнирам.

Ранее Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) заявила, что готова вернуть российских спортсменов, если они смогут «доказать свою нейтральность в ходе независимой проверки».

«Мы ожидали этого решения и сейчас ждем официального письма от международной федерации о том, чтобы мы прислали им списки сборной – кто где работает, кто учится, кто военнослужащий.

Ближайшим стартом, на котором может успеть выступить наша команда, будет Кубок мира в Шанхае, который стартует 18 мая. Начинаем работу по подготовке документов и получению виз», – сказал глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

Также он отметил, что серебряные призеры Токио-2020 Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева готовы к участию в соревнованиях.

«Практически все в обойме. Перова, Осипова, Гомбоева – все были на сборах недавно, показали неплохие результаты. Но стартов не было, им достаточно сложно находиться долгое время в концентрации. Впереди у них Кубок России, он состоится в начале мая в Алуште», – заявил Ешеев.

Всемирная федерация стрельбы из лука готова допустить российских спортсменов, если они смогут «доказать свою нейтральность в ходе проверки»

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