«Ждем письма от международной федерации, чтобы мы прислали им списки – кто где работает, кто учится, кто военнослужащий». Глава Российской федерации стрельбы из лука о допуске
В Российской федерации стрельбы из лука оценили новость о допуске к международным турнирам.
Ранее Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) заявила, что готова вернуть российских спортсменов, если они смогут «доказать свою нейтральность в ходе независимой проверки».
«Мы ожидали этого решения и сейчас ждем официального письма от международной федерации о том, чтобы мы прислали им списки сборной – кто где работает, кто учится, кто военнослужащий.
Ближайшим стартом, на котором может успеть выступить наша команда, будет Кубок мира в Шанхае, который стартует 18 мая. Начинаем работу по подготовке документов и получению виз», – сказал глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.
Также он отметил, что серебряные призеры Токио-2020 Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева готовы к участию в соревнованиях.
«Практически все в обойме. Перова, Осипова, Гомбоева – все были на сборах недавно, показали неплохие результаты. Но стартов не было, им достаточно сложно находиться долгое время в концентрации. Впереди у них Кубок России, он состоится в начале мая в Алуште», – заявил Ешеев.
Всемирная федерация стрельбы из лука готова допустить российских спортсменов, если они смогут «доказать свою нейтральность в ходе проверки»
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