Всемирная федерация стрельбы из лука готова допустить российских спортсменов, если они смогут «доказать свою нейтральность в ходе проверки»

Теги стрельба из лука сборная России сборная России жен World Archery сборная Беларуси Стрельба

Всемирная федерация стрельбы из лука готова допустить россиян в нейтральном статусе.

Соответствующее заявление федерация также сделала в отношении белорусских спортсменов.

«Совет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) выразил свою поддержку и согласился изучить сроки возвращения спортсменов на строгих условиях допуска, позволяя вернуться только тем лицам, которые смогут доказать свою нейтральность в процессе независимой проверки.

Дополнительная информация об этой процедуре будет предоставлена делегатам на следующем конгрессе World Archery», – говорится в заявлении федерации.

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Guillermo
Нейтральность по размеру черепа будут определять?
+29
-12
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тёкин
Что мерять будут?
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Султанов
Ответ Илья Нагорный
По словам и делам можно, зачем же череп?)
а с какого перепуга кто то что то должен доказывать?спертсмены что под следствием?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GromwuD
мне всегда казалось, что доказывать надо виновность, а не наоборот...)))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Wakas
Ответ Геннадий Тёкин
Что мерять будут?
и чем, тоже вопрос
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
And-Rover
В смысле раздеться что ли догола?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
дамир дугаров
Среди российских лучников много бурят. Так к слову
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Garre Garre
Доказать нейтральность))) Стрелу им в глаз можно запустить например
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
expertmer2020
На конька Иван взглянул
И в котел тотчас нырнул,
Тут в другой, там в третий тоже,
И такой он стал пригожий,
Что ни в сказке не сказать,
Ни пером не написать!

Процедура
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Neyron
На детекторе лжи...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
expertmer2020
Мне нравится процедура определения ведьм.

Связывали и бросали в воду - нейтралы всплывали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
expertmer2020
Охота на наших спортсменов это охота ведьм.

Запад в этом исторически силён
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kestutis Ceponis
Этих плаксивых российских спортсменов продолжают дурачить. Все будут счастливы, а потом вам снова будет грустно, когда никто не захочет с вами соревноваться. Я думаю, что спортсмены и их болельщики еще долго будут обманываться. Немало спортивных федераций уже дали разрешение на участие в соревнованиях, но я нигде не вижу, чтобы они где-то соревновались. Спасибо за понимание. С уважением.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lacrosse-style goal
Снова новость про допуск спортсменов которые докажут нейтральность - снова пачка комментов про измерение черепов. Пояснительную бригаду пжлст. В чем смысл?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ильин
Ответ Иосиф Сталин
Доказать свою нейтральность. А череп мерять будут?
Вот два абсолютно одинаковых по смыслы сообщения, но у одного +15, у второго -4... Вот как?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
expertmer2020
Ответ GromwuD
мне всегда казалось, что доказывать надо виновность, а не наоборот...)))))
Здесь презумпция вины.

Все спортсмены виновны по паспорту - но демократы дают шанс.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий