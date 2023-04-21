Всемирная федерация стрельбы из лука готова допустить российских спортсменов, если они смогут «доказать свою нейтральность в ходе проверки»

Всемирная федерация стрельбы из лука готова допустить россиян в нейтральном статусе.

Соответствующее заявление федерация также сделала в отношении белорусских спортсменов.

«Совет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) выразил свою поддержку и согласился изучить сроки возвращения спортсменов на строгих условиях допуска, позволяя вернуться только тем лицам, которые смогут доказать свою нейтральность в процессе независимой проверки.

Дополнительная информация об этой процедуре будет предоставлена делегатам на следующем конгрессе World Archery», – говорится в заявлении федерации.

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