Всемирная федерация стрельбы из лука готова допустить российских спортсменов, если они смогут «доказать свою нейтральность в ходе проверки»
Всемирная федерация стрельбы из лука готова допустить россиян в нейтральном статусе.
Соответствующее заявление федерация также сделала в отношении белорусских спортсменов.
«Совет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) выразил свою поддержку и согласился изучить сроки возвращения спортсменов на строгих условиях допуска, позволяя вернуться только тем лицам, которые смогут доказать свою нейтральность в процессе независимой проверки.
Дополнительная информация об этой процедуре будет предоставлена делегатам на следующем конгрессе World Archery», – говорится в заявлении федерации.
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И в котел тотчас нырнул,
Тут в другой, там в третий тоже,
И такой он стал пригожий,
Что ни в сказке не сказать,
Ни пером не написать!
Процедура
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