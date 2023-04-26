Международная федерация спортивной стрельбы готова допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе

Теги МОК сборная России ISSF сборная России жен Стрельба

Международная федерация спортивной стрельбы допустит россиян и белорусов к соревнованиям.

«Исполком ISSF поддерживает доводы Международного олимпийского комитета (МОК) по предложенному возвращению спортсменов, которые не имеют никакого отношения к боевым действиям.

Исполком согласился создать специальную комиссию для изучения сроков возвращения спортсменов – при соблюдении строгих условий допуска.

ISSF будет работать в тесном сотрудничестве с МОК и Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF), чтобы составить соответствующие критерии допуска и определить процесс независимой проверки.

Это необходимо для гарантии того, что будут рассматриваться только нейтральные спортсмены, не работающие по контракту с российскими или белорусскими военными службами или службами национальной безопасности», – говорится в заявлении ISSF.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?

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1 комментарий

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haymaker
Нейтральные российские стрелки, это даже звучит забавно
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