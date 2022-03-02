Российские и белорусские лучники отстранены от международных стартов

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Исполнительный совет Международной федерации стрельбы из лука (World Archery) объявил, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Санкции начнут применяться со 2 марта и будут действовать неопределенный срок. Также запрещено проводить соревнования и подавать заявки на организацию соревнований в России и Беларуси.

Представители российской и белорусской федераций стрельбы из лука не будут отстранены от своих должностей в World Archery, поскольку не имеют прямого отношения к нарушению олимпийского перемирия.

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