Российские и белорусские лучники отстранены от международных стартов

Исполнительный совет Международной федерации стрельбы из лука (World Archery) объявил, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Санкции начнут применяться со 2 марта и будут действовать неопределенный срок. Также запрещено проводить соревнования и подавать заявки на организацию соревнований в России и Беларуси.
Представители российской и белорусской федераций стрельбы из лука не будут отстранены от своих должностей в World Archery, поскольку не имеют прямого отношения к нарушению олимпийского перемирия.