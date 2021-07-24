Во время выступления Бацарашкиной на Олимпиаде-2020 электроника выдала ошибку: россиянке разрешили сделать повторный выстрел

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В финале стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде-2020 произошел сбой электроники.

Во время одного из последних выстрелов финала электроника не зафиксировала выстрел россиянки Виталины Бацарашкиной. Изначально судьи засчитали ей 0 очков, но после совещания разрешили спортсменке произвести повторный выстрел.

Это позволило Бацарашкиной остаться в борьбе за медали и по итогам последнего выстрела взять золото с олимпийским рекордом.

🥇 Первое золото России! Виталина Бацарашкина – несмотря на сбой электроники, последним выстрелом! Все детали у нас в онлайне

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