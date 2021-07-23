Олимпиада-2020. Стрельба из лука. Женская сборная России вышла в полуфинал, обыграв США и Украину

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Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны медали в командных соревнованиях по стрельбе из лука среди женщин. Сборная России вышла в полуфинал, обыграв США.

В четвертьфинале команда встретится с США.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Стрельба из лука

Женщины

Командные соревнования

Начало финалов – 10.15 по московскому времени

1/2 финала

Россия – Германия – 9.40 мск

1/4 финала

США – Россия – 0:6

1/8 финала

Украина – Россия – 2:6

Сборная России: Светлана Гомбоева, Елена Осипова, Ксения Перова.

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