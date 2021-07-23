Олимпиада-2020. Стрельба из лука. Женская сборная России вышла в полуфинал, обыграв США и Украину

Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны медали в командных соревнованиях по стрельбе из лука среди женщин. Сборная России вышла в полуфинал, обыграв США.
В четвертьфинале команда встретится с США.
Токио, Япония
Стрельба из лука
Женщины
Командные соревнования
Начало финалов – 10.15 по московскому времени
1/2 финала
Россия – Германия – 9.40 мск
1/4 финала
США – Россия – 0:6
1/8 финала
Украина – Россия – 2:6
Сборная России: Светлана Гомбоева, Елена Осипова, Ксения Перова.
Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника