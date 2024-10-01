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Глава USADA: «Отчет NYT указывает на системный сбой в работе WADA, это должно вызывать серьезную обеспокоенность у всего олимпийского движения»

Глава USADA считает, что деятельность WADA должна вызывать обеспокоенность.

Ранее издание New York Times сообщило, что перед Олимпиадой-2024 в Париже Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потеряло более 900 результатов тестов спортсменов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил.

«Новый отчет New York Times, в котором подробно описывается, как WADA потеряло ряд дел и результатов тестов, вслед за провалом в деле о триметазидине, указывает на системный сбой, который должен вызывать серьезную обеспокоенность у всего олимпийского движения.

Если у кого-то и были сомнения, то последнее откровение показывает, насколько необходимо для всех, кто ценит честный спорт, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) и государственные органы вмешались и исправили положение. Что еще должно произойти, прежде чем будут предприняты действия по восстановлению доверия к глобальной антидопинговой системе?

Прямо сейчас глобальное антидопинговое движение является самым раздробленным и разделенным с тех пор, как WADA впервые открыло свои двери в 1999 году. Права чистых спортсменов и сам олимпийский бренд продолжат катиться к обрыву, если спортсмены, антидопинговое сообщество и те, кто осуществляет юридический надзор, не займутся исправлением ситуации.

Руководители WADA должны выделять время и ресурсы на выполнение своей работы, а не тратить деньги налогоплательщиков и спортивных организаций на подачу ответных жалоб на представителя исполнительного комитета США и на необоснованный иск к подписавшему кодекс, как было в случае с ответом на законные вопросы об их подходе в деле о триметазидине», – заявил Трэвис Тайгерт.

WADA перед Парижем-2024 потеряло более 900 результатов тестов спортсменов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил (New York Times)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: USADA
logoдопинг
USADA
logoWADA
Трэвис Тайгерт
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