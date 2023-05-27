Участник соревнований по парусному спорту пропал на Волге во время регаты

Участник соревнований по парусному спорту «Мемориал Гуняшова» пропал во время регаты .

Это произошло на Волге в районе города Сенгилей Ульяновской области.

Первый этап соревнований среди крейсерских яхт «Мемориал Гуняшова» проводится 26-28 мая. Гонки по маршруту Тольятти – Сенгилей стартовали вечером в пятницу.

«У нас пока нет полной информации. Произошла ситуация, был шторм ночью... Да, человека ищут», – заявил собеседник РИА Новости.