Участник соревнований по парусному спорту пропал на Волге во время регаты

Теги происшествия Парусный спорт

Участник соревнований по парусному спорту «Мемориал Гуняшова» пропал во время регаты .

Это произошло на Волге в районе города Сенгилей Ульяновской области. 

Первый этап соревнований среди крейсерских яхт «Мемориал Гуняшова» проводится 26-28 мая. Гонки по маршруту Тольятти – Сенгилей стартовали вечером в пятницу.

«У нас пока нет полной информации. Произошла ситуация, был шторм ночью... Да, человека ищут», – заявил собеседник РИА Новости.

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