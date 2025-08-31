Александр Янюшкин: «С «Красным Яром» опять вернулись к тому, с чего начинали сезон. Надо делать выводы»

Янюшкин оценил поражение «Локомотива» от «Красного Яра» на ЧР по регби.

Команда из Пензы уступила 18:36 в 12-м туре PARI чемпионата России по регби.

«Выигрывает сильнейший, счет на табло. «Красный Яр» уверенно выиграл, мы остались без бонуса. Впереди у нас финал PARI Кубка России, поэтому нужно разобрать эту игру, чтобы не совершать ошибок.

Мы провели хорошую встречу со «Стрелой-Ак Барс» и должны проводить все матчи на таком уровне. А теперь с «Красным Яром» опять вернулись к тому, с чего начинали сезон. Надо делать выводы.

Мы говорили в раздевалке, что надо хорошо начать второй тайм, но напоролись на еще одну желтую карточку. В итоге пропустили за десять минут еще две попытки», – рассказал главный тренер «Локомотива» Александр Янюшкин.

