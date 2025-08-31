Прорыв Преториуса и дебютный занос Холлиса: лучшие моменты матча «Локомотива» и «Красного Яра»

«Локомотив» проиграл «Красному Яру» в 12-м туре PARI ЧР по регби.

Матч закончился со счетом 18:36.

Лоуренс Преториус из «Красного Яра» мощно прорвался в зачетку соперника и занес попытку (1:08 на видео), Холлис Кристофер Эдвин положил дебютную попытку за «Локомотив» (5:33).