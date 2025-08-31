Ульрих Бейерс: «Последние встречи мы провели прекрасно, гордимся нашим выступлением в августе»

Бейерс рад игрой «Красного Яра» во втором туре PARI чемпионата России по регби.

Сегодня красноярский клуб обыграл «Локомотив» (36:18).

«После проигранного здесь полуфинала в PARI Кубке России было тяжело настроиться. Мы хотели выиграть этот важный матч, потому что он обеспечивал нам место в плей-офф. Я доволен командой.

Последние встречи мы провели прекрасно, обыграв главных соперников. Все рады такой победе. Мы посвящаем эту викторию болельщикам «Красного Яра». Мы гордимся нашим выступлением в августе, но полуфиналы – это совсем другое. Это новая неделя нашей работы», – рассказал главный тренер «Красного Яра» Ульрих Бейерс.

