Американская регбистка Майер может перейти в реслинг – ей поступило предложение от WWE

Американская регбистка Майер может перейти в реслинг-промоушен WWE.

В 2025 году Илона Майер стала прорывом года среди спортсменов США. Она вошла с состав сборной на Кубок мира-2025.

«Ко мне обратились из WWE (World Wrestling Entertainment). Не знаю, пойду ли я в реслинг, мне нужно подумать. Но там огромные деньги.

Но было бы здорово попробовать себя в качестве актрисы. Вон как сложилась карьера у Дуэйна Джонсона и Джона Сины – я бы хотела так же.

Я начала бы с простого – сыграла бы какую-нибудь горячую убийцу-ассасина, ничего безумного. Посмотрим. Мир открыт для меня, но пока я вижу себя в регби», – сказала Майер.