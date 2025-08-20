Сандро Мамамтавришвили ушел из «Локомотива» по собственному желанию
Сандро Мамамтавришвили ушел из «Локомотива» по собственному желанию.
Нападающий третьей линии, ранее выступавший за «Black Lion», присоединился к пензенскому клубу в этом сезоне. В полуфинальном матче PARI Кубка России по регби против «Красного Яра» он получил травму, после чего сообщил о своем уходе по собственному желанию.
На данный момент информации о дальнейших спортивных планах Мамамтавришвили нет.
Источник: Федерация регби России
