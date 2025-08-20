0

Сандро Мамамтавришвили ушел из «Локомотива» по собственному желанию

Сандро Мамамтавришвили ушел из «Локомотива» по собственному желанию.

Нападающий третьей линии, ранее выступавший за «Black Lion», присоединился к пензенскому клубу в этом сезоне. В полуфинальном матче PARI Кубка России по регби против «Красного Яра» он получил травму, после чего сообщил о своем уходе по собственному желанию.

На данный момент информации о дальнейших спортивных планах Мамамтавришвили нет. 

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
logoЧемпионат России по регби
Сандро Мамамтавришвили
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Обзор 10-го тура PARI чемпионата России по регби
40 минут назадВидео
Календарь чемпионата России по регби-2025
6сегодня, 06:14
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
2417 августа, 16:03
Главные новости
Обзор 10-го тура PARI чемпионата России по регби
40 минут назадВидео
Эстерхейзен скоро вернется в состав «Енисея-СТМ», дю Пре пропустит несколько матчей
50 минут назад
Форвард «Филей» Георгий Туров подписал контракт со «Славой»
54 минуты назад
Календарь чемпионата России по регби-2025
6сегодня, 06:14
Кушнарев о поражении от «Стрелы-Ак Барс»: «Игра была очень контактной, нам оказали «теплый» прием»
117 августа, 17:24
Джейпи Нил: «Жаль, что на матч против «Красного Яра» мы не взяли с собой ласты и маски»
17 августа, 17:20
Зрелищные прорывы Давыдова и Хансена: лучшие моменты матча «Стрелы-Ак Барс» и «Динамо»
17 августа, 16:47Видео
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
2417 августа, 16:03
Чемпионат России по регби. «Красный Яр» обыграл «Енисей-СТМ», «Стрела-Ак Барс» победила «Динамо» и другие результаты
5117 августа, 15:59Видео
Кубок Карри. 4-й тур. «Буллс» проиграли «Боланд Кавальер», другие результаты
117 августа, 14:57
Ко всем новостям
Последние новости
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34
Семикратная чемпионка Европы по регби-7 Байзат Хамидова завершила карьеру
115 июня 2023, 12:14