Сандро Мамамтавришвили ушел из «Локомотива» по собственному желанию.

Нападающий третьей линии, ранее выступавший за «Black Lion», присоединился к пензенскому клубу в этом сезоне. В полуфинальном матче PARI Кубка России по регби против «Красного Яра» он получил травму, после чего сообщил о своем уходе по собственному желанию.

На данный момент информации о дальнейших спортивных планах Мамамтавришвили нет.