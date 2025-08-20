Форвард «Филей» Георгий Туров подписал контракт со «Славой»
Форвард «Филей» Георгий Туров подписал контракт со «Славой».
В регби Туров пришел в 2021 году в возрасте 19 лет. Выступал за команду университета имени Сеченова, в котором он продолжает обучение, а также за РУДН. В сезоне 2023/24 дебютировал в PARI Высшей лиги, выступая за «Фили». В этом сезоне, помимо «Филей», провел за молодежку «Славы» 4 игры (280 минут).
В этом сезоне Туров продолжит выступать за «Фили» и «Славу-МАР», а подготовку к новому сезону начнет уже в составе «Славы».
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
