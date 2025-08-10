Джейпи Нил: «Если кто-то решил закончить карьеру, то нужно придерживаться этого решения. Надо дать шанс более молодым ребятам»

Джейпи Нил оценил поражение «Стрелы-Ак Барс» от «Красного Яра» на ЧР по регби.

Команда уступила со счетом 8:13.

«Тяжелая игра в очень тяжелых погодных условиях, и в таких кондициях нужно, чтобы отскок мяча был хотя бы 50 на 50 для каждой из команд.

Сегодня было много решений против нас. И если кто-то решил закончить свою карьеру, то думаю, что нужно придерживаться этого решения. Мы не будем погружаться в детали, но думаю, что нужно дать шанс более молодым ребятам управлять игрой», – рассказал главный тренер «Стрелы-Ак Барс» Джейпи Нил.

