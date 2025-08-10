Бейерс о победе над «Стрелой-Ак Барс»: «Знал, что это будет битва ударов ногой, но в таких матчах решает тот, у кого больше желания»

Бейерс оценил победу «Красного Яра» над «Стрелой-Ак Барс» на ЧР по регби.

Команда победила со счетом 13:8.

«Я знал, что это будет битва ударов ногой, но в таких матчах решает тот, у кого больше желания, и кто сыграет более дисциплинированно. Я очень горжусь тем отношением и характером, который показала команда в этом матче.

У нас достаточно молодые полузащитники – Джейсон Таумалоло и Хушнуд Сангинов, и именно в таких играх они получают опыт, который смогут использовать в следующих матчах. В какие-то моменты они действительно принимали правильные решения, где-то были допущены неточности, но это нормально.

Да, впереди дерби против «Енисея-СТМ», но сегодня мы наслаждаемся победой и тем чувством, которое мы получили от этой победы. А уже в понедельник начнем готовиться к новой игре!» – рассказал главный тренер «Красного Яра» Ульрих Бейерс.

