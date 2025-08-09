  • Спортс
Максим Толмачев: «К сожалению, то, что мы создаем, мы не реализуем. А бывает наоборот — не создавая, что-то заносим»

Толмачев оценил победу «Славы» над «ВВА-Подмосковьем» на ЧР по регби.

Клуб победил со счетом 27:17.

«Мы сыграли второй матч, и он уже получился гораздо лучше, чем предыдущий. Но, к сожалению то, что мы создаем, мы не реализуем. А иногда бывает и наоборот — не создавая, что-то заносим. Нам нужно понимание, что мы делаем — прорываем линию или улучшаем зону для выхода мяча. Мы сами много что натворили, но исправили ошибки. Самое главное, одержали победу, пусть даже и без бонуса. 

В защите сыграли хорошо и дисциплинированно. Зона захвата была отработана, лишнего не лезли, когда не получали штрафные, заставляли соперника уходить на свою половину поля и после этого получали мяч.

Самое главное – еще больше работать, чтобы постоянно иметь дисциплину в  обороне. Попытка на последней минуте первого тайма? Она нас огорчила, мы сами должны были атаковать, отобрали мяч, а дальше какая-то подкидка, после чего случился занос. Но это заслуга «ВВА», что они не бросили играть», – рассказал главный тренер «Славы» Максим Толмачев.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Слава» – «ВВА-Подмосковье»

