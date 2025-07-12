Тестовые матчи. Новая Зеландия обыграла Францию, ЮАР встретится с Италией, Аргентина против Англии, другие встречи
12 июля пройдут тестовые матчи по регби.
Тестовые матчи
12 июля
Фиджи – Шотландия – 29:14 (15:7)
Япония – Уэльс – 22:31 (10:21)
Новая Зеландия – Франция – 43:17 (29:3)
ЮАР – Италия – 18.10
Португалия – Ирландия – 21.00
Уругвай – Румыния – 21.00
Аргентина – Англия – 22.40
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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