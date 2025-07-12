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Тестовые матчи. Новая Зеландия обыграла Францию, ЮАР встретится с Италией, Аргентина против Англии, другие встречи

12 июля пройдут тестовые матчи по регби.

Тестовые матчи

12 июля

Фиджи – Шотландия – 29:14 (15:7)

Япония – Уэльс – 22:31 (10:21)

Новая Зеландия – Франция – 43:17 (29:3)

ЮАР – Италия – 18.10

Португалия – Ирландия – 21.00

Уругвай – Румыния – 21.00

Аргентина – Англия – 22.40

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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