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Тренер «Динамо» Войтов о матче с «Енисеем-СТМ»: «Чем больше нестандартных решений мы примем, тем больше будет у нас шансов на победу»

Тренер «Динамо» Войтов оценил шансы команды на победу над «Енисеем-СТМ».

Матч в рамках четвертого тура чемпионата России по регби пройдет 25 мая в 16:00 по московскому времени.

Спортс’’ покажет прямую трансляцию матча.

– Как оцениваете начало сезона?

– Старт PARI Чемпионата России выдался для нас вполне положительно и мы рассчитывали на такой результат. Тренерский штаб понимал, что уровень нашей команды вырос и она прошла неплохую предсезонную подготовку, хотя некоторые игроки присоединились к команде буквально в самом конце.

Но опять-таки старт для такой команды, в которой много ключевых позиций заняли новые игроки, я думаю, удался. 

– Как показывают себя игроки, которые перешли в межсезонье?

– Поскольку у нас много новых игроков на важных позициях, мы продолжаем налаживать взаимопонимание между ними. Одна из сложностей – языковой барьер: кто-то говорит на английском, кто-то на грузинском, а кто-то на русском.

Сейчас идет процесс сыгровки, чтобы игроки понимали друг друга с полуслова, знали, что от них требуется, и переносили на поле то, что отрабатываем на тренировках. Все спортсмены приехали в хорошей форме, травмированных не было – это нас полностью устраивает.

– Как влияет отсутствие травмированных игроков?

–  В регби, как и в любом виде спорта, никто не застрахован от травм. К счастью, у нас сформирован конкурентоспособный состав, и если кто-то выбывает, мы можем заменить его без серьезной потери качества. Конечно, хотелось бы выходить на каждый матч в оптимальном составе, но это не всегда возможно.

– Какие планы на матч против «Енисея-СТМ»?

– Наш соперник – опытная, сыгранная команда с сильным тренерским штабом. Мы уверены, что они тщательно подготовятся к встрече и проанализируют нашу игру.  Что касается нас, то чем больше нестандартных решений мы примем, чем более креативно сыграем, тем больше будет у нас шансов на победу.

Если раньше у нас на поле основным креативным игроком был Лейтон, то сейчас добавились новые игроки, которые тоже могут принимать нестандартные решения, не нарушая при этом общую структуру игры. Команда будет стараться играть в нашу структуру, которую мы тренируем на поле, но мы призываем и поддерживаем игроков в принятии нестандартных решений.

Я думаю, что это будет наш ключ к успеху.  Добавим к этому, что средний возраст наших игроков гораздо меньше, чем «Енисея». Мы будем делать ставку на нашу молодость, задор, скорость и жажду к победе, которая должна присутствовать у этих молодых игроков, – рассказал Александр Войтов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Rugger
logoЧемпионат России по регби
logoЕнисей-СТМ
logoДинамо
Лейтон Экстин
Александр Войтов
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