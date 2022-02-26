Кубок шести наций. 3-й тур. Шотландия сыграет с Францией, Англия встретится с Уэльсом, Ирландия против Италии

26 и 27 февраля пройдут матчи третьего тура Кубка шести наций по регби. Шотландия сыграет с Францией, Англия встретится с Уэльсом, Ирландия против Италии.
Кубок шести наций
3-й тур
26 февраля
Эдинбург, Шотландия
Шотландия – Франция – 17.15
Лондон, Англия
Англия – Уэльс – 19.45
27 февраля
Дублин, Ирландия
Ирландия – Италия – 18.00
Турнирное положение: Франция – 9 очков (2 игры), Англия – 6 (2), Ирландия – 6 (2), Шотландия – 5 (2), Уэльс – 4 (2), Италия – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.