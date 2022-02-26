Кубок шести наций. 3-й тур. Шотландия сыграет с Францией, Англия встретится с Уэльсом, Ирландия против Италии

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26 и 27 февраля пройдут матчи третьего тура Кубка шести наций по регби. Шотландия сыграет с Францией, Англия встретится с Уэльсом, Ирландия против Италии.

Кубок шести наций

3-й тур

26 февраля

Эдинбург, Шотландия

Шотландия – Франция – 17.15

Лондон, Англия

Англия – Уэльс – 19.45

27 февраля

Дублин, Ирландия

Ирландия – Италия – 18.00

Турнирное положение: Франция – 9 очков (2 игры), Англия – 6 (2), Ирландия – 6 (2), Шотландия – 5 (2), Уэльс – 4 (2), Италия – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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