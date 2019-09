Регбист сборной России Голосницкий занес быстрейшую попытку в истории матчей открытия на КМ-2019

Российский регбист Кирилл Голосницкий стал автором первой попытки на Кубке мира в Японии. Это быстрейшая попытка в истории матчей открытия Кубка мира.

Россия играет в матче открытия против сборной Японии.

Россияне в первом тайме ведут со счетом 7:5.

Kirill Golosnitskiy has just scored a fifth minute try, the fastest in the opening match of any Rugby World Cup #RWC2019 #JPNvRUS pic.twitter.com/0ZNBwEEIEI