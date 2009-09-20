Кубок мира-2019 по регби. Россия сыграет с Японией в матче-открытии

Сегодня в Японии стартует Кубок мира по регби. В матче-открытии хозяева турнира сыграют с Россией.

Для россиян, попавших на Кубок мира благодаря санкциям против Румынии и Испании, это второе выступление на главном регбийном турнире. На КМ-2011 наша команда не выиграла ни одной встречи, но стала самым результативным дебютантом соревнований.

Кубок мира-2019

Групповой этап

Токио, Япония

Группа A

Япония – Россия – 13.45





Прямая трансляция – на телеканале «Матч ТВ».

Положение в группе: Ирландия – 0 очков (0 игр), Шотландия – 0 (0), Япония – 0 (0), Россия – 0 (0), Самоа – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Календарь и расписание трансляций Кубка мира-2019 по регби

Если смотреть регби, то сейчас: на Кубке мира зрителей больше, чем на ЧМ-2018, и даже сборная России в деле