Российский пятиборец Максим Кустов дисквалифицирован на два года за допинг. Это его вторая дисквалификация
Пятиборец Максим Кустов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на два года.
Дисквалификация спортсмена началась 20 мая 2022 года и закончится 19 мая 2024-го.
Как сообщается на сайте РУСАДА, Кустов дисквалифицирован за использование запрещенных субстанций и/или методов согласно дисциплинарным правилам Международного союза современного пятиборья от 2013 года.
Спортсмен не был допущен к Олимпиаде-2016 из-за того, что его фамилия числилась в докладе Ричарда Макларена о допинге в России. Позже, в 2017 году, он был дисквалифицирован на 4 года за применение допинга.
По информации ТАСС, после окончания срока первой дисквалификации Кустов не возвращался в спорт.
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