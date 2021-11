Верховую езду исключат из программы пятиборья после Олимпиады-2024 в Париже (Inside the Games)

Верховая езда будет исключена из программы современного пятиборья после Олимпиады-2024 в Париже.

По информации издания Inside the Games, за это проголосовал исполком Международной федерации современного пятиборья (UIPM). Ожидается, что 4 ноября UIPM выступит с официальным заявлением на эту тему. При этом вместо верховой езды в программу может войти велоспортивная дисциплина.

Решение было принято после скандала на Олимпиаде в Токио, когда немецкий тренер Ким Райзнер ударила кулаком коня, на котором выступала Анника Шлой. Позднее тренера дисквалифицировали за жестокое обращение с животным.

Ранее правозащитная организация People for the Ethical Treatment of Animals (PETA – «Люди за этичное обращение с животными») призвала Международный олимпийский комитет (МОК) исключить все соревнования по конному спорту из программы Игр.

Немецкий тренер по пятиборью Ким Райзнер, ударившая лошадь на Олимпиаде в Токио, посетит семинар о гуманном обращении с животными