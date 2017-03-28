Актриса сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко готова купить лошадь, с которой жестоко обращались на Олимпиаде в Токио

Актриса сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко заявила, что готова купить лошадь, которая на Олимпиаде в Токио подверглась грубому обращению со стороны немецкого тренера по современному пятиборью Кима Райзнера.

Кейли опубликовала пост в соцсети, в котором раскритиковала Райзнера и наездницу Аннику Шлеу, выступавшую на коне Saint Boy.

«Моим долгом будет прокомментировать этот позор. Это не олимпийский конкур. Это отвратительное представление вида спорта.

Этой команде должно быть стыдно. Позор наезднице и тренеру.

Я куплю эту лошадь и покажу ей жизнь, которой она достойна. Назовите вашу цену», — написала Куоко.

Немецкий тренер по пятиборью Райзнер дисквалифицирована за удар по лошади на Олимпиаде в Токио