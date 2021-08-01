Олимпиада-2020. Современное пятиборье. Баташова и Губайдуллина борются за медали

6 августа на Олимпийских играх в Токио проходят соревнования по современному пятиборью среди женщин. Россию представляют Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова.
Олимпиада-2020
Токио, Япония
Современное пятиборье
Женщины
6 августа
Плавание, 200 м
1. Гульназ Губайдуллина (Россия) – 2.07,31 (олимпийский рекорд)
2. Мичелле Гуйаш (Венгрия) – 2.07,48
3. Элоди Клувель (Франция) – 2.07,51...
10. Ульяна Баташова (Россия) – 2.11,14
Фехтование, бонус-раунд
9.45
Конкур
11.15
Лазер-ран
13.30
5 августа
Фехтование
1. Анника Шлеу (Германия) – 274
2. Ким Сэ-Хи (Южная Корея) – 244
3. Натальи Койл (Ирландия) – 238
4. Ульяна Баташова (Россия) – 238...
31. Гульназ Губайдуллина (Россия) – 184
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Поединки за золото в боксе и борьбе, полуфинал наших гандболисток и старт художественной гимнастики. Следим за главными событиями в Токио