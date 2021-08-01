Олимпиада-2020. Современное пятиборье. Баташова и Губайдуллина борются за медали

6 августа на Олимпийских играх в проходят соревнования по современному пятиборью среди женщин. Россию представляют Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова.

Олимпиада-2020

Токио, Япония

Современное пятиборье

Женщины

6 августа

Плавание, 200 м

1. Гульназ Губайдуллина (Россия) – 2.07,31 (олимпийский рекорд)

2. Мичелле Гуйаш (Венгрия) – 2.07,48

3. Элоди Клувель (Франция) – 2.07,51...

10. Ульяна Баташова (Россия) – 2.11,14

Фехтование, бонус-раунд

9.45

Конкур

11.15

Лазер-ран

13.30

5 августа

Фехтование

1. Анника Шлеу (Германия) – 274

2. Ким Сэ-Хи (Южная Корея) – 244

3. Натальи Койл (Ирландия) – 238

4. Ульяна Баташова (Россия) – 238...

31. Гульназ Губайдуллина (Россия) – 184

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Поединки за золото в боксе и борьбе, полуфинал наших гандболисток и старт художественной гимнастики. Следим за главными событиями в Токио