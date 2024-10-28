В Москве состоится первый турнир PARI Padel League Moscow

В Москве 15-17 ноября состоится турнир по паделу PARI Padel League Moscow 2024.

PPL Moscow 2024 станет самым массовым соревнованием по паделу в России. В турнире должны поучаствовать более 200 игроков в семи категориях: мужская и женская А (Про-категории), мужская и женская В, мужская С, микст (смешанная), а также STARS – VIP-категория, в которую войдут бизнесмены, блогеры и селебрити.

Призовой фонд в двух профессиональных категориях (мужская и женская А) составит 1 миллион рублей. Участников категорий B, С и микст ждут ценные призы от лиги и партнеров турнира.

Матчи PPL Moscow 2024 пройдут в Lunda Конструктор, это будет первый турнир в истории площадки.

«Падел становится все более популярным видом спорта в России. Он нравится активным современным прогрессивным людям. Нам близка эта тенденция. Мы видим, как быстро растет комьюнити игроков среди любителей и профессионалов.

Благодаря PPL Moscow 2024 мы рассчитываем объединить всех, кому интересен данный вид спорта, и привлечь новую аудиторию. Мы готовы и дальше развивать падел-комьюнити, чтобы окружить игрой любителей этого вида спорта», – сказал CEO PARI Руслан Медведь.

Зарегистрироваться для участия в турнире можно на сайте лиги. Заявки принимаются до 13 ноября, дедлайн – 12:00 по московскому времени. Подать заявку можно только парой, заполнив в том числе ФИО партнера.

В рамках PPL Moscow 2024 также будут организованы открытые тренировки для начинающих игроков и различные активности с участием популярных блогеров. После турнира участники соревнований и друзья бренда PARI будут приглашены на вечеринку, посвященную завершению спортивных соревнований и запуску PARI Padel League.

Следить за трансляциями с главных кортов можно будет онлайн в VK-сообществе PDL .

Соорганизатором PPL Moscow 2024 является Федерация падела России. Испанский бренд экипировки для падела Bullpadel проведет эксклюзивную презентацию новой коллекции ракеток 2025 года и предоставит официальные мячи турнира.

Партнерами соревнования выступят: платформа для игроков в падел Падел.ру, сообщество любителей падела PDL, поставщик инвентаря и экипировки для ракеточных видов спорта NEVA SPORT, центр спортивной реабилитации SportFizioLife и производитель воды Fahrenheit. Информационные партнеры турнира – Спортс’’ и сообщество Padel Club.

Следующий турнир PPL пройдет на кортах клуба Padel Pro в Санкт-Петербурге в феврале 2025 года.