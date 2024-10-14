Коэльо на шоу рассказал, что у него в банке лежит около 1 млн евро

Первая ракетка мира Артуро Коэльо на прошлой неделе стал гостем популярного испанского шоу La Revuelta.

В начале шоу Коэльо подарил комику и телеведущему Давиду Бронкано огромную ракетку Head, затем ответил на ряд вопросов об игре.

В конце шоу в рамках блица Бронкано спросил, сколько денег лежит у первой ракетки мира в банке. Коэльо ответил, что около одного миллиона евро.

Отметим, что в рамках WPT в 2023 году Коэльо заработал порядка 130 тысяч евро. Известно, что лучшие игроки значимую часть дохода получают по рекламным контрактам.